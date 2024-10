Luci arancioni per dire grazie ad Anpas, Rebecchi: “Continuiamo a crescere”

I monumenti e i palazzi di tutta la provincia si sono illuminati di arancione per festeggiare il 120esimo anniversario dalla fondazione del movimento nazionale di Anpas, associazione che al suo interno raduna oltre 900 pubbliche assistenze attive sul territorio italiano.

In provincia di Piacenza sono undici le Pubbliche assistenze che grazie al prezioso contributo di volontari e professionisti del soccorso rappresentano un tassello fondamentale del welfare e della sanità locale.

In Emilia-Romagna sono 20mila i volontari in divisa arancione, oltre 1.500 quelli piacentini che quotidianamente offrono il proprio tempo libero per mettersi a disposizione di chi soffre e di chi necessita di aiuto. Per ringraziare loro di questo impegno che ha il sapore di vita e di di solidarietà già da ieri sera, mercoledì 23 ottobre, i monumenti e municipi di città e provincia si sono illuminati di arancione, colore che rappresenta l’intera famiglia di Anpas.

“tassello fondamentale del sistema sanitario”

“Oggi siamo, e lo diciamo con grande orgoglio, un tassello fondamentale del sistema sanitario sul territorio – le parole del presidente regionale di Anpas Iacopo Fiorentini -. Lavoriamo a stretto contatto con la dirigenza nazionale con la quale c’è una collaborazione ottimale. L’obiettivo, anche attraverso una formazione costante dei nostri volontari e collaboratori, è dare un servizio sempre più qualificato e vicino alle comunità, e continueremo a perseguirlo anche per i prossimi 100 anni”.

Paolo Rebecchi: “Vogliamo continuare a crescere”

Oggi, giovedì 24 ottobre, si celebra quindi la prima “Giornata Nazionale delle Pubbliche assistenze Anpas”. Per tutta la settimana i volontari in divisa arancione saranno nelle piazze dei centri dove sono presenti le sedi delle associazioni con gazebo informativi organizzati per far conoscere le attività che quotidianamente vengono svolte in favore della cittadinanza.

“Celebriamo una festa che diventerà una ricorrenza annuale – le parole di Paolo Rebecchi, coordinatore provinciale di Anpas -. Piacenza è diventata un riferimento a livello nazionale grazie alla proficua collaborazione con le istituzioni e e con l’azienda sanitaria. Vogliamo continuare a crescere a favore delle nostre comunità con l’obiettivo di sviluppare servizi di emergenza, trasporti sanitari e attività di protezione civile. Ma non solo – conclude Rebecchi – vogliamo coinvolgere sempre di più nelle nostre realtà persone con disabilità investendo in una vera e concreta inclusività“.

I MONUMENTI E MUNICPI ILLUMINATI DI ARANCIONE