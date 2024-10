Maltempo e danni a Lugagnano: sgretolati gli asfalti, strade da rappezzare

La conta dei danni dovuti al maltempo, a Lugagnano, è iniziata: ad essere colpite soprattutto le strade, dove in più punti viene evidenziato uno sgretolamento dell’asfalto, ghiaia sparsa e argini franati.

Il consigliere di minoranza Andrea Bonfanti ha ribadito la necessità di manutenzione e prevenzione, non solo nella zona de “la Torricella” ma anche in Val Chero, nelle strade di Rustigazzo, e lungo la strada di San Genesio, a Lugagnano. Una strada che descrive critica tutto l’anno, poiché dissestata e piena di buche, dunque particolarmente problematica in situazioni emergenziali.

Si tratta del percorso asfaltato che da Lugagnano porta ad Antognano, “un intervento importante che abbiamo fatto all’inizio del primo mandato: resta una priorità, appena otterremo i finanziamenti necessari – spiega il sindaco Vincini, sottolineando che ieri mattina – un’ impresa è intervenuta subito proprio sul tratto discusso, per eliminare la ghiaia, mentre la Protezione Civile è in azione per “la Torricella””.

La minoranza auspica collaborazione e attenzione ai torrenti minori, tra cui Chero e Chiavenna, in un quadro d’emergenza in cui l’Amministrazione sta “facendo il possibile”, restando aperta ai suggerimenti.