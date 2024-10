Primi risultati degli esami su Aurora: forte trauma cranico, da capirne le cause

Dall’esame esterno sul cadavere di Aurora Tila, la 13enne precipitata dal settimo piano di un palazzo di via IV Novembre a Piacenza, sarebbe emerso un importante trauma cranico, che dovrà essere analizzato per comprendere se sia compatibile con gli effetti della caduta o se possa essere legato ad altre cause, come un trauma precedente.

L’esame è stato svolto ieri pomeriggio a Pavia dal medico legale nominato dalla Procura per i minorenni di Bologna, Giovanni Cecchetto, alla presenza dei consulenti delle parti. Per la famiglia di Aurora ha partecipato anche l’avvocata della madre, Lorenza Dordoni. Questa mattina sono previste sul corpo la Tac e poi l’autopsia vera e propria. Sono stati prelevati tamponi per gli esami genetici, ci saranno poi gli esami istologici.

È stata osservata anche una copiosa presenza di sangue sul capo e anche questa dovrà essere valutata dagli specialisti.