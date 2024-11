Nuovo viaggio-missione per Raid for Aid, 5.300 km per portare aiuti in sud America

Nuova missione di di solidarietà per Raid For Aid, il gruppo di motociclisti guidati da don Silvio Pasquali che con entusiasmo e passione porta aiuti alle popolazioni del Sud America. La partenza è alla volta di Ushuaia, nella Terra del Fuoco, all’estremo meridionale della Patagonia argentina.

Un viaggio di oltre 5.300 chilometri tra luoghi sperduti, paesaggi mozzafiato e strade di fortuna, per passare a visitare la scuola meta della missione dello scorso anno.

Una lunga traversata verso est dell’Argentina per poi arrivare a Montevideo in Uruguay dove i tre avventurieri lasceranno le moto per l’impresa del prossimo anno con meta Salvador da Baia alla missione di Padre Andrea Padovano.