Nuovo viaggio per Raid for Aid: “Giustizia educativa per una scuola rurale del Cile”

L’informatizzazione di base della scuola, e le attrezzature ricreative per gli spazi esterni. E’ ancora un viaggio di solidarietà, per portare strumenti di studio e di gioco, quello che i quattro motociclisti della associazione Raid for Aid guidata da don Silvio Pasquali affrontano da oggi fino a fine mese.

Sono i due progetti che Raid for Aid sta per attuare un una piccola scuola rurale in Cile, a Villa Ortega, con l’obiettivo di dare “un faro digitale, sia per gli studenti, che per le famiglie.

L’insieme per il raggiungimento di uno sviluppo globale della persona o, meglio, citando il progetto: “Avere un faro digitale, sia per gli studenti, sia per la famiglia e la comunità in generale, ottenendo GIUSTIZIA EDUCATIVA per il raggiungimento di standard secondo le competenze del 21° secolo”.