“Viaggiatori per-bene”: 15 anni di Raid for Aid. Incontro al Collegio Alberoni

A chi gli chieda chi ci sia dietro il Raid for Aid Team, Claudio Resta risponde senza incertezze: “Viaggiatori per-bene”. È quel “per-bene” a fare la differenza e dentro ci stanno 15 anni di cammini, fatti rigorosamente in moto, in giro per il mondo con l’obiettivo di migliorarlo.

“È molto bello aggiungere al cammino un obiettivo umanitario – assicura Resta che lo fa da una vita e ha continuato fino a novembre dello scorso anno – per noi è il modo migliore”.

I piacentini avranno modo di rendersene conto domani sera, venerdì, alle 21 nella sala degli arazzi del Collegio Alberoni in via Emilia Pavese 67. “Serata di racconto” è il titolo dell’evento che è a ingresso libero e metterà sotto i riflettori non solo la storia di un gruppo di amici e appassionati di moto, ma soprattutto le loro esperienze. Il loro cammino. Il loro viaggio compiuto nel novembre dello scorso anno in Perù, Cile e Argentina. Molti però già conoscono il Raid for Aid Team; già sanno l’impegno di questo gruppo di centauri che parte per le zone sperdute del mondo con l’obiettivo di aiutarle. Alle spalle ci sono 15 anni di attività. Negli anni progressivamente il gruppo si è allargato: nell’ultimo viaggio in Sudamerica, compiuto qualche mese fa, a partire sono stati Danilo Molinari, don Silvio Pasquali, Maurizio Ferrari, Davide Bacciocchi e appunto Resta.

“Ricordo bene quando don Silvio ci disse: “Andate in giro senza un prete? Potrebbe essere pericoloso” e così lo abbiamo “imbarcato” nel nostro team – spiega il piacentino – e oggi è ancora dei nostri”.