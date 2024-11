Castello, festa delle Forze armate: dai ragazzi bigliettini di pace, gentilezza, cultura

A Castel San Giovanni la giornata dedicata all’Unità nazionale e alle Forze Armate ha visto protagonisti i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Comprensivo e del Polo superiore Volta. Durante la messa in Collegiata i ragazzi e le ragazze hanno portato all’altare tanti bigliettini con impressi parole come pace, gentilezza, cultura, gioia, giustizia in nome di “una pace che è l’unica battaglia che vale la pena combattere”.

In piazza XX Settembre i ragazzi del Polo Volta hanno ricordato, tra l’altro, il significato della medaglia Interalleata della Vittoria, concessa dai Paesi vincitori ai militari che parteciparono alla Prima Guerra Mondiale. Dalla sindaca Valentina Stragliati un pensiero alle Forze Armate “è importante sottolineare la collaborazione tra le forze armate e le comunità. Di questa collaborazione Castel San Giovanni è un esempio virtuoso”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’