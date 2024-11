Castel San Giovanni: casa a soqquadro, ma i malviventi se ne vanno a mani vuote

Entrano, frugano dappertutto, ma per fortuna non trovano niente. A finire nel mirino dei ladri è stata un’abitazione di via Manzella. Mentre i proprietari erano fuori per lavoro alcuni malviventi, forzando una porta a vetri, sono entrati.

“Hanno rovistato in bagno – dice il padrone di casa – e poi hanno girato tra le stanze. Al piano di sopra hanno frugato nei cassetti e guardato dietro ai quadri”.

Sfortunatamente per loro i ladri non hanno trovato nulla. In casa c’era anche un cane. “L’ho ritrovato in giardino, per fortuna non gli hanno fatto del male”.