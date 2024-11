Bandi a sostegno della comunità giovanile: c’è tempo fino al 22 novembre

Il Comune di Piacenza sta per chiudere due bandi a sostegno della comunità giovanile. Il primo, “UAU PC! L’Arte Urbana Unisce Piacenza“, scade il 22 novembre con le candidature che dovranno pervenire entro le 12.00 dello stesso giorno. Il bando offre 30mila euro (di cui 4mila per il progetto trasversale di comunicazione) per progetti di street art legati agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Il bando è aperto ad associazioni ed enti del terzo settore in collaborazione con artisti, locali e non.

Il secondo bando, “Giovane Città Futura“, scade il 25 novembre alle 12.00, e mette a disposizione 58mila euro (di cui 4mila destinati alla documentazione delle iniziative realizzate e 18 mila euro riservati a due progetti della sezione “Piacenza 2030 Officina”), per progetti giovanili che promuovono la sostenibilità, il benessere giovanile e la cultura del bene comune.

Requisito fondamentale per tutte le proposte sarà, come sempre, quello anagrafico, per cui la maggior parte dei componenti di associazioni e gruppi informali candidati dovrà avere meno di 35 anni.

Entrambi i bandi sono consultabili sul sito del Comune di Piacenza. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Servizio Piacenza Giovani all’indirizzo [email protected].