Bandi comunali per nuove assunzioni, da domani giornate di studio della Cgil

Il Comune di Piacenza ha bandito tre concorsi pubblici per un totale di 42 posti di lavoro per le figure di operatore amministrativo contabile (Area Funzionari, ex Cat.D), con 20 posti messi a bando; operatore tecnico (Area Funzionari ex Cat.D) con 11 posti messi a bando e un bando per la ricerca di addetto Tecnico (Area Istruttori ex Cat.C) con altri 11 posti a bando.

La Funzione Pubblica Cgil di Piacenza (Fp Cgil) ha organizzato delle Giornate di studio preparazione per i tre i concorsi che l’amministrazione comunale ha bandito per la ricerca di queste 42 figure che entreranno nell’organico comunale.

Gli incontri si svolgeranno sia in presenza sia in videoconferenza e si potrà partecipare in diretta oppure in differita, ovvero gli incontri saranno registrati e messi a disposizione anche successivamente.

Sono state definiti argomenti e relatori: si parte il 13 aprile con un incontro su “normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri mobili”, ne parleranno Domenico Marcucci e Roberto Dacrema.

La Fp Cgil di Piacenza invita le donne e gli uomini interessati a prendere informazioni il più presto possibile contattando Alberto Gorra al numero 328 3595627 o alla mail: [email protected] oppure Melissa Toscani, al numero 349 5840869 o alla mail [email protected]

13 aprile

Normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e antinfortunistica – normativa in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Dott. Domenico Marcucci P.I. Roberto Dacrema

17 aprile

Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

P.I. Roberto Dacrema

18 aprile

Conoscenza e gestione dei Criteri Minimi Ambientali Cam – Conoscenza dei principi ambientali Dnsh – Pnrr e monitoraggio

P.I. Roberto Dacrema Dott. Monica Schiavi

20 aprile

Fonti del diritto e P.A. – Ordinamento istituzionale, finanziario, contabile degli enti locali (D.Lgs. 267/2000)

Dott. Luca Petraglia

21 aprile

Ordinamento finanziario e contabile – D.Lgs. 118 – Sistema programmazione e controllo

Dott. Vittorio Boccaletti

24 aprile

Diritto Penale – Reati contro la P.A.

Avv. Giovanna Marifoglu

24 aprile

Procedimento amministrativo – D.Lgs. 241/1990 – Accesso civico e generalizzato – Codice dell’Amministrazione digitale – Trasparenza, Anticorruzione, Riservatezza dei dati

Dott. Luca Petraglia

27 aprile

Norme tecniche sulle costruzioni e circolare applicativa

Ing. Andrea D’Antonio

28 aprile

Ordinamento finanziario e contabile – D.Lgs. 118 – Sistema programmazione e controllo

Dott. Vittorio Boccaletti

2 maggio

Conoscenza della normativa in materia di progettazione e realizzazione di opere pubbliche – Prevenzione incendi

Ing. Andrea D’Antonio – P.I. Roberto Dacrema

3 maggio

Progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo opere pubbliche. – Progettazione strutturale e sismica di edifici e infrastrutture

Ing. Andrea D’Antonio

4 maggio

Normativa in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e paesaggistici

Arch. Raffaella Cottini

4 maggio

Ordinamento del lavoro alle dipendenze dalla P.A. – D.Lgs. 165 – Codice di comportamento, diritti e doveri dei dipendenti pubblici

Dott. Luca Petraglia

5 maggio

Ordinamento del lavoro alle dipendenze dalla P.A. – D.Lgs. 165 – Codice di comportamento, diritti e doveri dei dipendenti pubblici

Dott. Luca Petraglia