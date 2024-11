Giornata dell’albero alle elementari di Castello, i bambini: “Li custodiremo”

A Castel San Giovanni la Giornata dell’albero ha avuto come protagonisti i bambini delle scuole, a cui è stato affidato il compito di preservare e portare avanti l’eredità di nonna quercia. Ai bambini e alle bambine dell’elementare Tina Pesaro sono state infatti affidate le talee nate dalla manumentale quercia di via Manzella.

“Le custodiremo nel nostro orto didattico e in primavera le pianteremo in zone verdi della città” hanno promesso i bambini e le bambine delle scuole, mentre gli alunni di scuola media hanno composto poesie in omaggio agli alberi. Ai bimbi della scuola materna il compito invece di accogliere nel loro giardino due nuovi amici: un albero di susino e uno di ciliegio.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’