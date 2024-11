Non ce l’ha fatta l’anziano colpito da malore nella roulotte soccorso dal vicino

Non ce l’ha fatta l’uomo di 82 anni colpito da malore nella sua roulotte lunedì sera, 25 novembre, nel comune di Vernasca.

A trovarlo privo di sensi era stato un vicino, Marco Comini, volontario della Pubblica Assistenza di Lugagnano, in quel momento fuori servizio.

Il milite 62enne, in collegamento telefonico con l’operatore del 118, ha praticato il massaggio cardiaco per 20 minuti insieme alla sorella Isabella in attesa dell’arrivo dei soccorritori.

L’82enne era stato portato all’ospedale di Parma dall’elisoccorso in gravi condizioni. In seguito purtroppo è deceduto.