Cade da un’impalcatura nel quartiere logistico: molto grave un operaio

Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente sul lavoro avvenuto nella prima mattinata di oggi, sabato 30 novembre, in via Lorenzini a Piacenza, nel cuore del quartiere logistico. Un operaio intento a lavorare in un cantiere è caduto da un’impalcatura, compiendo un volo di diversi metri e rimediando gravi ferite. Sul posto, oltre ai sanitari della Pubblica Assistenza Croce Bianca, è intervenuto anche l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Parma. Le sue condizioni sarebbero molto serie.