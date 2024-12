Riqualificazione del Polisportivo Franzanti, via libera al progetto di fattibilità

La giunta comunale ha deliberato ieri, lunedì 2 dicembre, l’approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità per la riqualificazione e gestione del Polisportivo Franzanti. Con l’ok della giunta al progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal Glaukos Ssd, il Comune di Piacenza può ora finalizzare sia la candidatura al bando della Regione Emilia-Romagna disposto con la delibera 1603 di quest’anno a sostegno del miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo, sia la richiesta di mutuo al Credito Sportivo nell’ambito dell’avviso pubblico “Sport Missione Comune 2024”, promosso in collaborazione con Anci.

Entro i 60 giorni dal deposito del progetto dovrà svolgersi una o più conferenze di servizi al fine di migliorare, modificare e approvare definitivamente il progetto da mettere successivamente a gara.

Investimento da oltre 17 milioni

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera è di 17.735.117,85 euro (Iva inclusa), di cui 9.044.871 euro stanziati dall’amministrazione comunale prevedendo, a garanzia della copertura, l’erogazione dei fondi regionali per l’importo di 1 milione e 500 mila euro (l’importo massimo ammissibile dal bando), mentre i restanti 7.544.871 euro verranno impiegati grazie al mutuo concesso dall’istituto per il Credito Sportivo e Culturale Spa: un’opportunità rivolta agli enti locali che, anche in forma associata, possono richiedere un finanziamento a tasso completamente abbattuto per ristrutturare, rendere più efficienti e implementare le attrezzature degli impianti sportivi sul territorio.

Il mutuo avrà una durata di 15 anni con decorrenza dell’ammortamento dal primo gennaio 2026 e le somme corrispondenti sono iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026.

L’importo restante, pari a 8.690.246,85 euro, è a carico del soggetto proponente, Glaukos Ssd, il cui progetto inviato nel luglio scorso all’attenzione dell’amministrazione comunale è stato ratificato come proposta di pubblico interesse dall’assemblea consiliare il 16 settembre scorso e potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni migliorative in sede di conferenza dei servizi decisoria.