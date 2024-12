Neve e disagi: frazioni da ore senza luce in montagna. Scuole chiuse a Ferriere

E’ stata una festa dell’Immacolata caratterizzata dal maltempo nel territorio piacentino. La zone di collina e montagna sono state interessate da una nevicata iniziata nella serata di ieri e proseguita per tutta la giornata di oggi. In pianura la neve non è arrivata, ma le precipitazioni piovose sono state abbondanti e quasi senza sosta.

BLACK OUT ELETTRICI

Nei comuni di Morfasso, Vernasca, Gropparello e Rivergaro si sono registrati black out elettrici a causa di guasti. In alcune zone, la corrente manca da questa mattina. Notevoli le difficoltà per i cittadini interessati che in molti casi sono rimasti senza luce e riscaldamento. I disagi sono estesi anche ai ristoranti, che in alcuni casi hanno dovuto annullare le prenotazioni. Inoltre, si segnalano problemi anche alle linee telefoniche mobili. I tecnici Enel sono attualmente impegnati nel lavoro di ripristino del servizio elettrico. In serata si sono registrati black out anche a Farini.

LUNEDI’ 9 DICEMBRE SCUOLE CHIUSE A FERRIERE

In serata il sindaco di Ferriere Carlotta Oppizzi ha comunicato la chiusura della scuole per la giornata di domani.

GLI INTERVENTI DI VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE

Sono diversi gli interventi che hanno impegnato i vigili del fuoco in seguito alla nevicata di questa notte. In mattinata i pompieri sono intervenuti in particolare in Val Nure nei comuni di Bettola e Farini dove un palo della luce è caduto in località Moline, rami e alcune piante si sono spezzate a Biana.

Diversi anche gli interventi del gruppo Vega della Protezione civile che da ieri sera è stato chiamato per interventi nel comune di Carpaneto, si trattava di piante cadute che impedivano allo spartineve di passare. Le strade interessate sono state quelle tra Badagnano e Rezzano, Nicrosi e Mirandola. Diversi anche gli interventi nel comune di Gropparello, in particolare in località Gelati sulla strada per Montechino.

ALLERTA METEO

Per la giornata di oggi, domenica 8, la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato l’allerta neve, arancione in montagna e gialla in collina. L’allerta riguarda anche l’innalzamento del livello dei corsi d’acqua anche in pianura e possibili frane. In pianura niente neve ma abbondanti precipitazioni piovose.

L’ALLERTA METEO PER DOMENICA 8 DICEMBRE

EVENTI E PARTITE RINVIATE

Diversi gli eventi saltati a causa del maltempo, rinviati anche i campionati di calcio dilettanti dall’Eccellenza alla Terza Categoria.