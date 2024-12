Nuovi mobili per l’Hospice di Borgonovo, donazione frutto della serata “Note di Stelle”

La scorsa estate avevano unito le forze per aiutare l’Hospice di Borgonovo.

Ora hanno raccolto i frutti del loro impegno, donando tre comodini alla Casa per le cure palliative. Le tre suppellettili serviranno ad arredare le camere dove sono ospitati i pazienti della struttura che serve tutta la provincia. Della cordata solidale avevano fatto parte l’associazione “Il filo di..” e Hospice di Borgonovo (a cui è stato destinato il ricavato della serata) con Rotary Valtidone e Asd Basket, con il sostegno della Pro loco e il patrocinio del Comune. Durante la serata, “Note di Stelle”, organizzata per raccogliere fondi, protagonisti erano stati Barbara e LoreSax group.