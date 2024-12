Armato di trapano entra in una casetta di Natale, ladro messo in fuga dai Metronotte

Armato di trapano fa irruzione in una delle casette di Natale di piazza Cavalli, a Piacenza, con l’intenzione di portare via la merce in esposizione. Il ladro ha dovuto però fare i conti con una guardia giurata di Metronotte intervenuta sul posto dopo la chiamata della centrale operativa.

Refurtiva recuperata

Secondo le prime informazioni, trai due ci sarebbe stata una colluttazione al termine della quale il ladro è riuscito a fuggire. L’intervento del metronotte ha però consentito di recuperare la refurtiva.

Casetta danneggiata

Il tentativo di furto e il conseguente intervento della guardia giurata è accaduto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre, verso le quattro. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Piacenza per i rilievi del caso. Diversi i danni subiti dalla casetta.