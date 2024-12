Centro don Orione: “Qui iniziate a immaginare il vostro futuro lavorativo”

Formare al lavoro attraverso l’impresa formativa. Se ne è discusso durante un convegno organizzato nei locali del centro Endo Fap don Orione. Destinatari i circa 150 tra studenti e studentesse del centro di formazione professionale che ha sede a Borgonovo (operatore meccanico e operatore elettrico) e Piacenza (operatore grafico).

“Qui – ha detto il presidente nazionale di Endo Fap Roberto Franchini – iniziate a immaginare il vostro futuro, ad apprendere per servire al lavoro che serve alla comunità”. Tra le esperienze portate ad esempio lo Stampone, e cioè l’impresa avviata in parallelo con il corso di operatore grafico dell’Endo Fap don Orione che ha sede a Piacenza. “La prima commessa di 500 magliette – ha testimoniato la responsabile Francesca Volta – è stata come scalare l’Everest”.

Tra gli intervenuti, l’assessore alla formazione professionale del comune di Piacenza Francesco Brianzi, Paolo Menzani di Officine Guntenberg, Raffaele Chiappa, presidente di Uncom e titolare di Ideamarketing oltre a rappresenatanti del mondo dell’imprenditoria e docenti.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ