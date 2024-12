Il cane Vodka fa da guida al suo padrone grazie al sostegno dei Lions

Grazie ai Lions di Castel San Giovanni, il cane Vodka, splendido esemplare di pastore tedesco può guidare il suo proprietario non vedente, evitando pericoli e ostacoli. Può farlo grazie ad un addestramento particolare, quello per cani guida organizzato in un centro di addestramento di Limbiate, nel Milanese, a cui il pastore tedesco ha potuto partecipare grazie alla donazione dei Lions. Il corso per il cane guida è solo una delle iniziative realizzate dai Lions per sostenere realtà del territorio. Nel corso degli ultimi mesi il sodalizio guidato da Angelo Vignola ha sostenuto le scuole, le famiglie indigenti, i ragazzi diversamente abili. “Il prossimo impegno – dice Vignola – sarà l’organizzazione di uno spettacolo benefico, in primavera, al PIerrot di Sarmato”.