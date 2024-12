Controlli natalizi a Castello, dieci auto sequestrate e sette patenti ritirate

Dodici auto poste sotto sequestro perché prive di assicurazione. Altre dieci auto sottoposte a fermo perché non revisionate e sette patenti ritirate per gravi violazioni da parte dei conducenti. Il tutto nel giro di soli venti giorni.

I numeri che emergono dai controlli prenatalizi della polizia locale di Castel San Giovanni fotografano un crescendo di cattive abitudini da parte di chi si mette alla guida. Prima fra tutte quella di non pagare l’assicurazione dell’auto, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri automobilisti. Tra i casi più eclatanti quello di un automobilista alla guida di un’auto che, da due anni, risultava essere senza assicurazione. Per tutti sono scattate multe salatissime e l’obbligo di assicurare per almeno sei mesi il veicolo per riottenere il veicolo sequestrato.