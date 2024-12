I piacentini non rinunciano ai viaggi: Stati Uniti, Oriente e Maldive le mete più gettonate

Città europee, ma anche destinazioni più impegnative come Stati Uniti, estremo Oriente, Maldive e Caraibi. Molti piacentini hanno approfittato degli ultimi giorni di ferie a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio dell’anno nuovo per regalarsi un bel viaggio.

“In questo periodo – conferma Daniele Cerioni di Viaggio dello Zodiaco – diversi piacentini sono tornati a viaggiare con il mondo aperto a 360 gradi: non c’è una meta più gettonata di altre, ciascuno in base alle disponibilità economiche ha scelto le vacanze più consone alle proprie tasche e ai propri gusti. Dall’Europa all’Asia, dagli Stati Uniti al caldo di Maldive e Caraibi. I viaggi dell’ultimo minuto sono praticamente scomparsi, la tendenza a cui assistiamo è all’organizzazione con largo anticipo”.

Rispetto al 2023, quello che sta per concludersi che anno è stato? “Molto simile. Come i dodici mesi precedenti – prosegue Cerioni – anche il 2024 i piacentini sono tornati a viaggiare come in epoca pre-Covid. Abbiamo inoltre assistito a un grosso ritorno verso i viaggi di gruppo organizzati anche da parte dei più giovani”.