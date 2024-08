Basket, inizia il sogno americano per due giovani talenti della Bakery Piacenza

Due giovani atleti della Bakery Piacenza in volo verso gli Stati Uniti. Tommaso Perugino e Jacopo Madia giocheranno infatti rispettivamente in California e in North Carolina.

La società biancorossa ha infatti comunicato che due suoi giovani atleti giocheranno nella prossima stagione sportiva dall’altra parte dell’oceano.

Perugino in direzione Merritt College

Dopo l’esperienza con la prestigiosa high school della Dme Academy di Bradenton, in Florida, Tommaso Perugino ha infatti siglato un accordo con l’ateneo del Merritt College di Oakland, in California. Play-guardia classe 2005, nell’ultima stagione è stato aggregato alla prima squadra della Bakery con cui ha siglato un canestro durante la partita di Supercoppa contro la Pielle Livorno.

Protagonista anche con la compagine Under 19 Gold arrivata ad un successo per la qualificazione alla seconda fase del campionato che avrebbe qualificato per la Finale Nazionale di categoria, per l’anno venturo vestirà la canotta dei Panthers e si confronterà nel campionato Ncaa. Contestualmente avvierà il percorso di studi in Business management.

Madia vestirà la maglia dei Lions

Jacopo Madia, playmaker classe 2007, l’anno prossimo frequenterà il liceo alla Winston Salem Christian, nello stato del North Carolina. Vestirà la maglia dei Lions e parteciperà al campionato statale delle high school. Lo scorso anno è stato tra i protagonisti e i migliori marcatori della formazione Under 17 Gold, che ha raggiunto le ultime fasi della Coppa Primavera e vinto il trofeo casalingo della Bakery Cup disputato il primo maggio 2024.

“orgogliosi dei nostri giovani”

“Siamo molto contenti per il percorso dei nostri ragazzi – il commento del responsabile del settore giovanile biancorosso, Simone Zamboni – e per le esperienze che andranno a fare. Tommaso e Jacopo incarnano il perfetto connubio tra formazione scolastica e sportiva. Sono entrambi bravi atleti e allo stesso tempo ottimi studenti. Siamo orgogliosi di loro e spero che siano di grande esempio per tutti i loro compagni più giovani”.