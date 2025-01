Partito il corso di autodifesa femminile: “Tecniche e buone pratiche per proteggersi”

Nel primo pomeriggio di sabato 18 gennaio, quasi 80 donne di tutte le età hanno partecipato al primo incontro del corso di autodifesa personale femminile gratuito, organizzato dalla palestra Lomazzo di via Giordani a Piacenza, grazie all’associazione “I Draghi” e al patrocinio del Comune. Un’iniziativa che proseguirà nei prossimi due sabati – sempre a partire dalle 14.30 – e che giunge quest’anno alla sua quindicesima edizione.

Il corso rappresenta un’opportunità per tutte le donne che desiderano acquisire competenze pratiche per proteggersi in situazioni di pericolo, ma anche per aumentare la consapevolezza riguardo alla propria sicurezza personale. L’incontro si è rivelato non solo un momento di apprendimento, ma anche di riflessione e condivisione su temi importanti spesso trascurati.

Non Solo Tecniche di Difesa, Ma Anche Prevenzione

Stefano Draghi, responsabile tecnico dell’associazione “I Draghi”, ha sottolineato come “il corso non si limiti a insegnare tecniche di autodifesa, ma si ponga anche l’obiettivo di sensibilizzare le partecipanti sulla prevenzione. Ogni donna ha ricevuto un opuscolo realizzato in collaborazione con il centro antiviolenza di Piacenza ‘La città delle donne’, contenente dieci regole pratiche da seguire per ridurre i rischi e affrontare con maggiore consapevolezza situazioni potenzialmente pericolose”.

“un aiuto prezioso”

Molte delle partecipanti hanno commentato positivamente l’esperienza. Una di loro ha spiegato: “Muove certe corde e sensazioni su argomenti che tendiamo a sottovalutare e a non voler affrontare. L’ho trovato divertente e stimolante”. Un’altra giovane partecipante ha aggiunto: “È adatto a tutte le età, anche per noi giovani. Abbiamo paura di girare da sole”.

DA Corsista a Istruttrice

Paola Giorni, una delle corsiste, ha raccontato come – grazie alla sua esperienza – sia riuscita a diventare istruttrice: “Si crea un ambiente fantastico con tutte le alunne, un corso 100% al femminile. Le tecniche che insegniamo sono veloci ed efficaci in caso di necessità. Oltre a ciò, trasmettiamo anche metodologie per evitare confronti pericolosi”.

come iscriversi

È possibile iscriversi al corso telefonando al numero 3286148432, scrivendo una mail all’indirizzo [email protected] oppure recandosi alla palestra Lomazzo di Piacenza.