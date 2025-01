Robot con il lego: 600 studenti si sfidano a Borgonovo. Ospite Lucchetta

Seicento alunni e studenti tra i 9 e i 16 anni in arrivo da tutto il nord ovest Italia coinvolti in una maxi sfida dove contano l’ingegno e la creatività a servizio della sostenibilità dei mari e degli oceani. Sono i numeri dell’edizione 2025 della First Lego League Italia, campionato di robotica in corso nei locali del Polo superiore Volta della Val Tidone, a Borgonovo.

In gara 30 squadre in arrivo da Parma, Piacenza, Castel San Giovanni e Borgonovo, Cuneo, Crema. Tema di quest’anno il sommerso, “submerged” che le agguerritissime squadre in gara devono tentare di esplorare con i loro robot.

La prima sessione della First Lego, se la sono aggiudicata ieri – sabato 25 gennaio – una squadra padrona di casa, “Teachmaster” (grazie ad una crema solare con ingredienti naturali che nutre gli organismi marini e non inquina) e il “team Nautilus” di Parma.

Le due vincitrici di giornata avranno accesso alla finale nazionale che si terrà a Genova, e magari voleranno poi all’evento conclusivo a Houston, in Texas. Un’altra squadra padrona di casa, “Hyperbrain”, porta a casa il titolo di migliore performance. La squadra robot pitagorici del Colombini di PIacenza ha vinto il premio eccellenza ingegneristica.

Oggi si sfidano altre 15 squadre tra cui verranno incoronati altri due vincitori che avranno accesso alla finale. L’appuntamento, in collaborazione con la scuola di robotica di Genova il supporto di Endo Fap don Orione e Fondazione di Piacenza e Vigevano, viene organizzato per la prima vola interamente dal Polo superiore Volta della Val Tidone, con licei istituti tecnici e professionali a Castel San Giovanni e Borgonovo.

“Vediamo progetti interessantissimi e molto ambiziosi” dicono i referenti della due giorni: i docenti Simona Corsini, Elena Bisi e Angelo Maggi.

Questa mattina, la cerimonia di apertura ha visto la partecipazione della dirigente scolastica Simona Favari e di un ospite d’eccezione: Andrea Lucchetta, leggenda della pallavolo e icona di sportività e fair play.