Per Chiara Vercesi risultato super al concorso per dirigenti scolastici

Chiara Vercesi, classe 1977, docente di inglese (e prima di sostegno) dal 2005 all’Istituto Comprensivo di Castelsangiovanni, è risultata al 62esimo posto dell’ultimo concorso per nuovi dirigenti scolastici. Uno sprint pazzesco, perchè il primo candidato di Piacenza alle sue spalle lo si ritrova al 393esimo posto. E perchè arrivare 62esimi dopo che al test pre selettivo si erano presentati in 35mila è già un risultato da podio olimpionico.

Come già riferito nei giorni scorsi, sono stati 15 i candidati partiti dalle scuole piacentine risultati aver superato il concorso. Di questi, 9 sono vincitori, ovvero per tutti e quanti entro il primo settembre si aprirà la roulette della scelta della scuola. Gli altri 6 piacentini, idonei, scaleranno la classifica e andranno a ricoprire le cattedre per le quali l’amministrazione scolastica regionale determinerà la copertura nel tempo. Resta l’ammirazione sincera per un risultato da “primi della classe”, definizione che la diretta interessata, residente con marito e figlio 19enne a Stradella, è la prima a respingere.

