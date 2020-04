Salta il Cantamaggio ma un’auto diffonderà le canzoni tradizionali

Stasera, giovedì 30 aprile, gli abitanti di Vernasca e delle sue frazioni non potranno offrire uova e vino ai cantori del Cantamaggio. L’antica tradizione ogni anno porta migliaia di persone nelle vie del borgo della Val d’Arda. L’evento celebra l’arrivo della bella stagione e rappresenta l’augurio per un buon raccolto ma in questo 2020 non ci sarà a causa delle restrizioni imposte dal decreto contro il contagio da Coronavirus. La Pro Loco però non si arrende e, nel rispetto delle norme, diffonderà dall’altoparlante di un’auto le tradizionali canzoni. I brani sono stati registrati dal musicista Alberto Kalle e dai cantori del Cantamaggio. L’auto transiterà in paese intorno alle 21 e gli abitanti potranno celebrare l’arrivo di maggio dalla finestra della propria abitazione.

