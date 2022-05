Vernasca, Cantamaggio torna e unisce più generazioni. C’è chi è arrivato da Dubai

Successo per il Cantamaggio di Vernasca, realizzato dalla “giovane” Pro loco, formata da molti ragazzi guidati dalla presidente Sara con la vice Cecilia (24 e 27 anni) che si sono messi insieme poco meno di un mese fa per dar vita al tradizionale evento del 30 aprile.

La serata, che ha avuto inizio con un grazie alle persone che non ci sono più ma che hanno dato il via e animato questa tradizione pubblica, da parte dei ragazzi alla Pro Loco, è stata seguita e animata da un numero notevole di “cantori”, per lo più giovani, che insieme hanno dato sfogo ai canti tradizionali, accompagnati dai musicisti Franco Guglielmetti alla fisarmonica, Nicola Ruffi alla chitarra e Gabiele Dametti al piffero, che ormai da più di dieci anni sono gli accompagnatori fissi.

Il numeroso gruppo si è spostato davanti ai balconi e alla finestra delle case del paese, ricevendo in cambio del loro augurio un’infinità di sorrisi e doni tipici: uova, dolci, vino e salami. Per la tradizionale festa c’è anche chi è arrivato da Dubai.

