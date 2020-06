“Permette Rocco Papaleo?”: il film di Scola alle 20.15 su Telelibertà

Questa sera, mercoledì 24 giugno, alle 20.15 torna “Scarpette rosse”, il contenitore settimanale di Telelibertà dedicato al cinema del passato, vi invita a riscoprire “Permette Rocco Papaleo?” una pellicola del 1917 firmata da Ettore Scola, il suo primo e unico film girato negli Stati Uniti, interpretato da Marcello Mastroianni e Lauren Hutton.

Racconta la storia di Rocco Papaleo, siciliano emigrato in America per fare fortuna come pugile e che si ritrova, vent’anni dopo, a fare l’ascensorista in una miniera dell’Alaska. Quando va a Chicago per un incontro di boxe, l’uomo incontra la modella Jenny, e la sua ingenuità si scontra sia con la superficialità di lei che con le tensioni sociali e razziali degli Stati Uniti.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà