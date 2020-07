Tognazzi e Gassman su Telelibertà con “In nome del popolo italiano”

Questa sera, mercoledì 29 luglio, alle 21.00 a “Scarpette Rosse”, il contenitore settimanale di Telelibertà dedicato al cinema del passato, andrà in onda “In nome del popolo italiano”, un film di Dino Risi del 1971 con Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman.

Indagando sulla morte sospetta di una giovane tossicodipendente il giudice istruttore Mariano Bonifazi incontra l’imprenditore Renzo Santenocito, palazzinaro intrallazzato che si serviva della ragazza per intrattenere i propri clienti. Santenocito è rozzo, arrogante, corrotto e corruttore, Bonifazi è integro, severo, dedito al proprio lavoro di rappresentante della giustizia e il primo, che non esita a cercare di coinvolgere il vecchio padre nel tentativo di crearsi un alibi, diventa il colpevole ideale per il secondo.