Che Classe!, ribaltone in vetta. Guarda la nuova classifica

Si avvicina il termine per la quarta edizione di “Che Classe”, il gioco di Editoriale Libertà che vuole sostenere il tessuto scolastico piacentino.

Oggi la nuova classifica presenta una grande sorpresa, un ribaltone in vetta: le Volpi dell’asilo Giovanni Rossi di Pontedellolio sorpassano la Pluriclasse della primaria di San Pietro In Cerro, a lungo dominatrice indiscussa della graduatoria.

Avete ancora pochi giorni per poter votare la vostra classe preferita, ogni voto è indispensabile per raggiungere un buon piazzamento e aggiudicarsi i premi a disposizione nel nostro catalogo.

Il voto online è aperto fino al 9 dicembre compreso: sempre fino a quella data è possibile approfittare del codice bonus Biffi, che trovate affisso alle vetrine della Galleria Biffi Arte in via Chiapponi. Ancora, fino alle 23.59 del 9 dicembre è possibile inviare all’indirizzo [email protected] i vostri elaborati, che potranno fornire fino a 50 punti in più ad ogni classe, a patto che gli stessi elaborati riportino correttamente il nome della classe alla quale i punti andranno attribuiti.

Il tema è ancora “Qual è il momento più felice che ricordi?”: aspettiamo di vedere le vostre opere d’arte.

GUARDA LA NUOVA CLASSIFICA