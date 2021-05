Valorizzazione turistica: via ai lavori per l’itinerario storico di Pontedellolio

Prende corpo a Pontedellolio il progetto “La via dell’Olio e del Pane”, un itinerario storico-culturale ed escursionistico che si sviluppa per 93 chilometri tra Pontedellolio, Bettola, Farini fino al Passo delle Cento Croci in Valtaro nella provincia di Parma e che valorizza la “via di Genova di Valnure, la più importante arteria commerciale che, fin dal 15esimo secolo, collegava l’Emilia con la città ligure.

Con il contributo di 79.623 euro da parte del Gal del Ducato, il Comune di Pontedellolio, capofila, sta realizzando il primo tratto di pista ciclopedonale tra via Montini e strada Anguillara. Si procederà con l’installazione di cartellonistica e segnaletica della Via dell’Olio e del Pane. L’intervento è parte integrante ed essenziale della strategia in atto al contrasto dell’abbandono delle zone rurali del territorio di Pontedellolio, della Valnure e della Valtaro e Ceno. Anche i privati (per esempio micro e piccole imprese, ditte individuali, società) fino al 30 luglio avranno la possibilità di richiedere un contributo per la realizzazione di progetti per servizi turistici che valorizzino l’itinerario.

