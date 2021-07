Tutti in piedi per Marco Bellocchio premiato con la Palma d’oro alla carriera

Tutti in piedi per Marco Bellocchio. Al Festival di Cannes, il regista Bobbiese ha ricevuto dalle mani di Paolo Sorrentino la “Palma d’oro d’onore” a coronare una carriera straordinaria. Bellocchio ha faticato a trattenere le lacrime di fronte a una spontanea standing ovation del pubblico in sala prima della dedica: “Condivido questo riconoscimento con Elena e Pier Giorgio, i miei figli, ma anche con il produttore Simone e con Michael Piccoli che non posso dimenticare”.

