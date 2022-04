Teatro Gioco Vita in Svezia, Croazia e Slovenia sostenuta da un bando regionale

Otto opere di danza, dodici di teatro e dieci di musica, tutte prodotte in Emilia-Romagna calcheranno i palcoscenici internazionali nel 2022 anche grazie a un contributo di 145mila euro promosso dal bando di Ater Fondazione.

“Incrementare la circuitazione internazionale di spettacoli prodotti in Emilia-Romagna, in coerenza con gli indirizzi programmatici della Regione” l’obiettivo del bando rivolto agli operatori e alle compagnie emiliano-romagnole.

Dei 42 progetti di tournée internazionali presentati, 30 sono quelli risultati idonei, selezionati da un apposito nucleo di valutazione. Le compagnie che li hanno presentati potranno godere della copertura delle spese di viaggio – sostenute direttamente da Ater Fondazione – per recarsi all’estero. T

Ampio e variegato lo spettro delle proposte artistiche, e tale da coinvolgere realtà culturali presenti su tutto il territorio regionale, per un totale di 8 produzioni di danza, 12 di teatro e 10 di musica. Tra le compagnie che Ater sosterrà in ambito teatrale, ci sarà la compagnia piacentina Teatro Gioco Vita che si esibirà attraverso le proprie creazioni in Svezia, Croazia e Slovenia.