Fondazione Val Tidone Musica: entrano i comuni di Gazzola e Agazzano

Una buona fetta di Val Luretta torna a far parte della Fondazione Val Tidone Musica: nei giorni scorsi, infatti, è stato deliberato l’ingresso del comune di Gazzola – per la prima volta nella sua storia – e del comune di Agazzano, che invece ritorna dopo un periodo di abbandono.

Il consiglio ha deliberato i nuovi ingressi nella seduta di martedì 12 aprile, come conferma il presidente Giampaolo Fornasari, pronto ad accogliere con piacere le due nuove amministrazioni. La novità più rilevante riguarda Gazzola che per la prima volta nella sua storia ha scelto di aderire al gruppo di amministrazioni che consente di portare ogni anno, con il Valtidone Festival, eventi e concerti di rilievo, con ospiti eccezionali.

Quella di Gazzola è una delle iniziative attivate dalla nuova amministrazione di Simone Maserati in ambito culturale, che quest’estate dovrebbe già portare un evento importante nella cornice del borgo di Rivalta. L’altro ingresso – quello di Agazzano – è in realtà un ritorno: l’amministrazione guidata da Maurizio Cigalini ha scelto di aderire nuovamente dopo che il suo predecessore Mattia Cigalini aveva scelto di uscire dalla Fondazione per risparmiare sul bilancio.

