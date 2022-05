La valle del Restano, stasera in “Sentieri piacentini” su Telelibertà

Quarto episodio, stasera alle ore 20.05 su Telelibertà, dopo il TgL, per la seconda edizione di “Sentieri piacentini”, il format realizzato dall’escursionista e videomaker pontenurese Roberto Salini dedicato alle passeggiate più suggestive delle nostre vallate fra trekking, natura e paesaggio.

Dopo le pietre della Valtrebbia, il Monte Ragola in Valnure e il Parco Provinciale del Monte Moria, stasera Salini ci accompagnerà con le sue belle riprese ne “La valle del Restano”: un piccolo gioiello verde smeraldo incastonato tra i primi contrafforti della val Nure. Si arriverà sino a Rigolo Chiesa, vera chicca e cuore della valle, dopo un lungo giro che permetterà agli spettatori ed escursionisti di visitare piccoli villaggi in pietra ricchi di storia di vita contadina e di godere delle fioriture delle tante specie di orchidee che fioriscono in questo angolo di paradiso. Infine, uno dei migliori panorami della media val Nure, quello che si gode dalla vertiginosa Rocca del Lupo e da cui la vista abbraccia il corso del torrente da Bettola a Farini.

Salini e Telelibertà, dopo il successo della prima serie invernale andata in onda l’anno scorso in 7 episodi, proseguono dunque la cavalcata di queste settimane, 10 nuove puntate, di maggior durata, per altrettanti sentieri, con ri prese più curate e professionali. Anche i vecchi episodi sono stati rimaneggiati e andranno in onda nei prossimi mesi in coda a quelli inediti.

L’appuntamento su TLP (anche in streaming sul sito Liberta.it) si rinnoverà sabato 14 maggio alle 20.05. All’orizzonte la Valtidone con il quinto episodio 2022: “La Rocca (d’Olgisio) e le sue grotte”.