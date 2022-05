Gazzola, sette mesi di iniziative: in arrivo anche i big Lucarelli e Krylov

Sette mesi di iniziative e di eventi, con big del calibro di Carlo Lucarelli e Sergej Krylov, attraverseranno tutto il territorio comunale di Gazzola fino alla fine del 2022. Il ricco calendario di appuntamenti, al via già nei prossimi giorni, è stato presentato nella mattinata di oggi in Provincia dall’amministrazione comunale di Gazzola: per illustrarne i dettagli sono intervenuti l’assessore comunale con delega ai sistemi comunicativi Maria Rattotti e il consigliere comunale con delega alle Politiche sociali e per la famiglia Guido Dotti.

“Insediatasi da poco più di sei mesi, l’attuale amministrazione di Gazzola – ha spiegato l’assessore Maria Rattotti – intende declinare la ripartenza e lo sguardo al Pnrr nel segno della socialità. Per questo motivo si susseguiranno appuntamenti per tutte le età e per tutti i gusti, grazie ad una fattiva sinergia tra il Comune e le tante realtà del territorio che hanno assicurato il proprio contributo”.

Le novità più rilevanti sono tre. La prima è la rassegna letteraria ‘TempEstiva’: sviluppata su tre serate, da maggio a luglio, ospiterà big di calibro nazionale e locale accomunati dal fil rouge dello spirito noir, con una particolare attenzione al tema dell’anno, il Ritratto di Signora di Klimt.

Tre gli appuntamenti, che si terranno tutti al Croara Country Club: sabato 21 maggio alle 18 Carlo Lucarelli, uno dei massimi esponenti del noir in tutte le sue declinazioni, presenterà il suo nuovo libro ‘Léon’ con Girolamo Lacquaniti, portavoce nazionale dei Funzionari di Polizia, comandante della polizia stradale di Verona ed ex capo di gabinetto della Questura di Piacenza, nonché a sua volta scrittore; domenica 12 giugno alle 18 è in programma ‘Dress Code: Rosso Sangue’ con Marina Di Guardo, presentata da Alberto Fermi; domenica 10 luglio alle 21 ‘Il ritratto del mistero’ con Ermanno Mariani, Gabriele Dadati e Giorgio Lambri sulle tracce della Signora di Klimt.

Rilevante anche l’anteprima del Valtidone Festival che, per la prima volta, interesserà il territorio comunale di Gazzola: il 28 agosto il violinista di fama mondiale Sergej Aleksandrovič Krylov terrà un atteso concerto al Castello di Rivalta.

Ideato per i ragazzi adolescenti residenti sul territorio è invece il progetto “A tutto Gaz”. Si tratta di una serie di appuntamenti – a partecipazione completamente gratuita, grazie anche al supporto e al coinvolgimento di numerose associazioni del territorio – pensati per favorire la socialità sacrificata durante gli ultimi due anni di pandemia: «Già il nome dell’iniziativa – ha spiegato il consigliere Guido Dotti – rivela la voglia di tornare a far circolare energia tra i giovani. Tutte le proposte mirano a creare occasioni nelle quali gli adolescenti possano appassionarsi a svariate attività con la guida di educatori professionali».

Reso noto anche il calendario complessivo per i mesi in arrivo, che vedrà l’atteso ritorno di tutte le sagre e le feste paesane più amate e conosciute del territorio e, tra iA tutto Gaz tanti eventi, la festa a tema Harry Potter che animerà Momeliano il 3 luglio, la cena bianca a Gazzola il 16 luglio e il presepe vivente a Rivalta il 24 dicembre.

