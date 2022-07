Terza tappa in Trebbia per il podcast di Liberta.it “Pensieri in quota”. Dopo i tuffi alla spiaggia di Sant’Agostino e all’elefante del Trebbia scendiamo a Barberino, a pochi chilometri da Bobbio.

Nel podcast di Nicoletta Marenghi con editing e sound design di Matteo Capra c’è un’intervista al canoista Alex Mai per affrontare il fiume in sicurezza.