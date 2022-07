Festival di Veleia, in anteprima alle 21.30 Toni Servillo in “Il fuoco sapiente”

Alle 21.30 di questa sera, protagonista al Festival di Teatro Antico di Veleia, diretto da Paola Pedrazzini, sarà Toni Servillo nello spettacolo Il fuoco sapiente. In prima nazionale per il Festival di Veleia, l’attore leggerà Giuseppe Montesano.

Reduce dalla superba prova attorale in “Esterno notte” di Marco Bellocchio (nonché nei film di Martone, Sorrentino e Di Costanzo), il pluripremiato Toni Servillo, uno degli attori italiani più amati e affermati (inserito dal New York Times tra i 25 più grandi dei primi vent’anni del XXI secolo), capace di dividersi tra teatro (da Goldoni a De Filippo a Juvet) e cinema con uguale strepitoso successo, arriva per la prima volta a Veleia con testi di Giuseppe Montesano.

A Toni Servillo verrà consegnato il premio del Festival di Teatro Antico di Veleia, una preziosa litografia a tiratura limitata del Maestro Gianfranco Asveri, realizzata in esclusiva per l’edizione 2022 del Festival. Dopo l’incontro-spettacolo, degustazione di vini e salumi piacentini.