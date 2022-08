Agazzano, le Fisarmoniche in festa raccolgono 2mila euro per la lotta ai tumori

Piazza Europa ad Agazzano ha ospitato le Fisarmoniche in festa. Grazie al gettonatissimo concerto i commercianti di “Con noi in Val Luretta”, organizzatori della serata, hanno raccolto 2mila euro che sono stati destinati ad Amop, per la ricerca contro il tumore.

“La raccolta di fondi – ha spiegato l’oncologo piacentino Luigi Cavanna – ci aiuta nella ricerca e nella cura dei malati per questo diciamo grazie ad Agazzano, ai commercianti e a tutte le persone che hanno voluto ancora una volta essere presenti”. Tra gli ospiti anche l’iniziatore delle Fisarmoniche in festa, Domenico Grassi, a cui gli organizzatori hanno dedicato l’affollata serata nella piazza principale del paese.