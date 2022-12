I Bersani, ancora una volta il borgo delle fiabe si trasforma nel magico paese dei presepi

In Val Vezzeno non si può parlare di Natale senza raccontare del magico borgo delle fiabe che, per l’occasione, si trasforma nel paese dei presepi grazie all’intuizione e alla bravura di Mila Risoli e Marisa Magnani: vicine di casa, ma soprattutto amiche che dal 2014 triplicano il numero dei residenti della piccola frazione di Gropparello grazie ai loro manufatti a grandezza naturale che riempiono le vie e adornano i cortili delle casette colorate che caratterizzano I Bersani.

“Stavamo pensando di non farlo – raccontano Mila e Marisa -, ma abbiamo percepito l’affetto di tante persone e il desiderio di diverse scuole della provincia di venire a visitare il nostro grande presepe e quindi ci siamo messe all’opera”. Anche l’influenza aveva provato a rovinare i piani delle due vicine di casa che però, una volta guarite, grazie all’aiuto di alcuni residenti sono riuscite a recuperare e posizionare i vari manufatti. “I nostri amati personaggi iniziano ad avere la loro età – spiega Mila – per questo dovremo pensare a un intenso lavoro di manutenzione. Nel frattempo, ne abbiamo posizionati una parte: sarà un presepe ridotto, ma siamo felici del risultato finale”.

Come da trazione, da oggi fino al fine settimana dopo l’Epifania, chiunque potrà andare a visitare le decine di personaggi raffiguranti i mestieri e le arti del passato. Si potrà ammirare il calzolaio, il panettiere, i musicisti di strada e anche chi ha bevuto un po’ troppo all’osteria. Non mancheranno l’edicolante che vende il quotidiano “Libertà”, la sarta, il cantastorie e tanti altri. Oltre ai manufatti, naturalmente, si potrà anche assistere ai dipinti realizzati sulle pareti delle case dai pittori dell’associazione culturale di Arte Nostra. Favole e presepi insieme per rendere ancora più magico il caratteristico borgo de I Bersani.