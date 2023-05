Festival Illica dal 4 all’8 luglio. Premio alla carriera a Rajna Kabaivanska

Torna anche quest’anno a Castell’Arquato, il Festival Illica, la rassegna musicale che rende omaggio all’illustre figura della librettistica d’opera e del giornalismo colto Luigi Illica. Concerti, spettacoli e momenti di approfondimento dal 4 al 8 luglio per un’intensa settimana di eventi con la direzione artistica di Jacopo Brusa.

La rassegna, che nasce per rendere omaggio alla figura del commediografo, poeta e librettista arquatese Luigi Illica (1857-1919), presenta un fitto calendario di incontri e concerti pronti a riempire di note i diversi angoli del borgo. Tra gli spazi, la celebre Piazza del Municipio, luogo monumentale di grande suggestione e sede dell’evento clou del festival che quest’anno prevede la rappresentazione dell’opera lirica in forma scenica “Nozze Istriane” di Antonio Smareglia su libretto di Luigi Illica.

“L’unico vero realista è il visionario”. Con questa affermazione Federico Fellini definisce la sua filosofia di “realismo onirico” ed è perfettamente calzante con ciò che è stato anche Luigi Illica.

Al Festival di quest’anno – afferma il direttore artistico Jacopo Brusa – quindi, approfondiremo l’Illica “realista” delle Nozze Istriane di Antonio Smareglia, compositore “ribelle” dallo stile molto peculiare che attinge sia dal mondo italiano che da quello tedesco post romantico.

Il libretto (che verrà messo in scena il 7 luglio dal giovane regista Davide Marranchelli) è considerato la Cavalleria Rusticana di Illica e, per molti aspetti, può ricordare il capolavoro verista di Verga (l’ambientazione popolare e l’epilogo drammatico scatenato dalla gelosia), al quale si aggiunge, però, il cinismo molto realistico legato alla convenienza economica di dare in moglie la figlia ad uno spasimante ricco, rispetto ad un altro più povero ma riamato.

Il 3001 avrà nuova vita il 6 luglio grazie al team vincitore del Concorso Internazionale di Composizione che il Festival Illica ha promosso lo scorso anno e che è formato dal compositore Voris Sarris e dalla drammaturga Lisa Capaccioli.

Anche quest’anno, sia per Il 3001 che per Nozze Istriane, sarà la preziosa collaborazione della Filarmonica Arturo Toscanini.

Il concerto del prossimo 8 luglio, Soirée Musicale porterà ad ascoltare la modernità accattivante di un treno in corsa e altri esempi di geniale ironia musicale rossiniana, tipica delle serate “da salotto” della Parigi di metà ottocento.

L’appuntamento rossiniano è curato dal Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza con il quale si rinnova la collaborazione.

Il Festival, come sempre, si completerà con appuntamenti di approfondimento (Ti presento l’Opera a cura di Guido Barbieri), la presentazione del libro a cura di Giuliana Stecchina “Antonio Smareglia e il suo mondo” e di promozione turistica/culturale (visite guidate al Museo Illica e al Borgo Medievale) e performance artistiche tra le vie e le piazze di Castell’Arquato (Vissi d’arte con le arie più popolari di Illica).

33°Premio Internazionale Luigi Illica

Fondato nel 1961 dal giornalista Cesare Pecorini e dal musicologo Mario Morini per commemorare Luigi Illica attraverso riconoscimenti assegnati ogni due anni ai grandi personaggi del mondo della lirica, della cultura e del giornalismo.

I premi saranno consegnati nella serata d’opera del 7 luglio 2023

La giuria tecnica per l’assegnazione dei premi per l’anno 2023 è composta da:

Mauro Felicori, Assessore alla cultura e paesaggio della Regione Emilia Romagna

Gilda Bojardi, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Castell’Arquato

Carlo Fontana, Presidente di Impresa Cultura Italia-Confcommercio

Cristina Ferrari, Direttore Fondazione Teatri di Piacenza

Mauro Gabrieli, Direttore Area Artistica del Teatro Comunale di Bologna

Alberto Triola, Sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Arturo Toscanini di Parma

Fiorenzo Grassi, Direttore artistico del Civico Teatro Fraschini di Pavia

Jacopo Brusa, Direttore Artistico Festival Illica Castell’Arquato

Balestrazzi Antonella, Direttore Organizzativo Festival Illica Castell’Arquato

Fabrizia Boiardi, in rappresentanza della Pro Loco di Castell’Arquato

La giuria ha decretato l’assegnazione dei premi:

PREMIO ILLICA D’ORO ALLA CARRIERA

Rajna Kabaivanska / soprano

REMIO ILLICA 2023 CANTANTE AFFERMATO

Gregory Kunde/tenore

PREMIO ILLICA 2023 CANTANTE EMERGENTE

Davide Luciano / baritono – Cantante emergente

PREMIO ILLICA 2023 CRITICO MUSICALE

Gian Paolo Minardi, /critico musicale

PREMIO ILLICA 2023 GIORNALISTA

Giangiacomo Schiavi / giornalista