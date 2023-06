Vernasca Silver Flag: tra le auto d’epoca anche la Fiat 1500 della Polizia stradale

Anche quest’anno, come in ogni edizione sin dal 2005, la Questura di Piacenza parteciperà con una vettura storica della Polizia di Stato alla prestigiosa manifestazione motoristica “Vernasca Silver Flag”, giunta alla 27° edizione e organizzata in questo fine settimana dal Cpae – Club piacentino automoto d’epoca.

Il raduno è un consolidato appuntamento di assoluto prestigio nel calendario italiano ed europeo delle manifestazioni per auto d’epoca, raccogliendo in ogni edizione più di 200 iscrizioni di collezionisti provenienti da tutta Europa. La Vernasca Silver Flag si è contraddistinta per essere stata inserita tra le migliori cinque manifestazioni del mondo all’International Historic Motorsport Awards di Londra. Anche quest’anno la manifestazione è stata inserita dall’ Automotoclub Storico Italiano (Asi) nel prestigioso “Circuito Tricolore” che raccoglie i principali eventi del motorismo storico italiano.

La vettura presente in questa edizione è una di quelle meglio conservate del dopoguerra, con ancora la colorazione verde oliva che contraddistingue le vetture, in uso dall’allora Corpo delle Guardie della Polizia Stradale dagli anni ’50 alla fine degli anni ’70. Si tratta di una Fiat 1500 del 1964, perfettamente efficiente, custodita dall’Autocentro della Polizia di Stato di Padova. Venne utilizzata ampliamente per i servizi di pattugliamento sulle strade statali e su alcuni esemplari venne anche installato il dispositivo “Traffipax”, uno dei primi esempi di sistema automatizzato per il rilevamento delle violazioni dei limiti di velocità. Rimase in servizio fino alla fine degli anni 60 e venne particolarmente apprezzata per robustezza ed affidabilità.

Le tre salite da Castell’Arquato a Vernasca che contraddistinguono la Vernasca Silver Flag vedranno quindi come apripista la Fiat 1500 accompagnata, come consuetudine, da una vettura attuale della Questura di Piacenza. Per questa edizione sarà presente sulle colline della Val d’Arda il Land Rover Discovery impiegato nei servizi di ordine pubblico e controllo del territorio della città di Piacenza.