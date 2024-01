Ecco il nuovo manifesto della Vernasca Silver Flag: lo ha realizzato Son Costantini

L’incanto di un’auto che si libra tra i ricordi di un manifesto d’epoca. Questo affascinante scenario evoca l’essenza dell’automobilismo classico, trasportando chi osserva in un viaggio nel tempo. Uno scenario evocato nella diciottesima edizione del concorso di pittura organizzato dal Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca (Cpae) in collaborazione con il Liceo Artistico Cassinari per la creazione della locandina che accompagnerà l’immagine della ventottesima Silver Flag, in cartellone i prossimi 21, 22 e 23 giugno.

Tra la Galleria della Borsa e Piazza Cavalli i giovani partecipanti, in tutto 31, hanno dato libero sfogo alla loro creatività, ispirandosi al tema delle Maserati monoposto a 110 anni dalla fondazione della casa del tridente. I progetti grafici dei ragazzi e delle ragazze sono finiti sotto la lente di un’autorevole giuria, composta da esperti del settore come Luca Manneschi, presidente della commissione nazionale Cultura Asi, Andrea Vetrucci, designer di auto, Antonio Traversa, consigliere Asi (“Fondamentale avvicinare i giovani a questa passione, ad un ideale”), Marco Horak, critico d’arte (“Ho trovato un livello medio moto elevato, a riprova che il Cassinari sta formando generazioni di artisti molto interessanti”), e Lorenzo Boscarelli, presidente Aisa.

L’allievo che, secondo il giudizio dei giurati, è riuscito in modo eccellente a cogliere lo spirito intrinseco della Silver Flag è Son Costantini con un disegno onirico che esalta la velocità e l’eleganza di due Maserati sfreccianti nella notte di Castell’Arquato. Al secondo posto la studentessa Camila Roso, al terzo si è piazzato Luka Angelov.