Un concerto per l’hospice di Borgonovo. Applausi per i cantori di Casaliggio

I cantori di Casaliggio si sono esibiti per solidarietà. Grazie al concerto organizzato in omaggio al santo patrono, San Giovanni Battista, è stato possibile raccogliere 460 euro che il coro diretto da Rossella Pecoli ha devoluto agli Amici dell’hospice di Borgonovo.

La somma è stata devoluta in memoria di Stefano Stefli, storico tenore del coro di Casaliggio, e di Vincenzo Brusamonti, in passato tra i più appassionati sostenitori della realtà musicale di Casaliggio. IL concerto ha visto ospite anche il coro Incanto Libero diretto da Cristian Bugnola. Tra i più applauditi, come sempre, ci sono stati i cantori in erba di Cluy and jump che hanno recitato e cantato Cenerentola.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’