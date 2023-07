Ricci Oddi, il “museo diffuso” approda a Vigoleno. In mostra i quadri nascosti

Nasce il “museo diffuso” della Ricci Oddi. Alcuni dei quadri “nascosti” della Galleria d’arte moderna piacentina vengono esposti nel suggestivo borgo di Vigoleno, all’oratorio Beata Vergine delle Grazie.

“Anche Giuseppe Ricci Oddi sarebbe stato contento della diffusione della sua collezione”, sottolinea il neo presidente Jacopo Veneziani, storico dell’arte (laureato e dottorato alla Sorbona) e massimo divulgatore di storia dell’arte oggi in Italia (è uno dei protagonisti de Le Parole della Settimana di Massimo Gramellini che da Rai3 transiterà a La7 per la prossima stagione). Sono opere dell’artista emiliano Antonio Fontanesi, una delle personalità di maggior spicco nella pittura di paesaggio dell’Ottocento.

“Natura e sentimento” il titolo dell’esposizione che offre 13 dipinti ad olio, 16 disegni e 5 incisioni, selezionate dalla direttrice della pinacoteca Lucia Pini. L’allestimento è stato curato da Chiara Sala e Riccardo Bassi, autori anche di un filmato sui paesaggi e la natura oggi, visibile all’interno del percorso espositivo. All’inaugurazione erano presenti anche il vicesindaco di Vernasca Alberto Insuli, l’assessore alla cultura di Lugagnano Ivan Leppini, Emanuela Moschini che cura la promozione turistica di Vigoleno insieme ad un nutrito gruppo di giovani guide; esponenti del mondo di circuiti Castelli del Ducato, Destinazione Turistica Emilia e Visit Emilia, oltre agli sponsor Giuseppe Trabucchi per Reale Mutua assicurazioni e Attilia Iesini per Confindustria.

La mostra “Natura e Sentimento” con opere di Fontanesi sarà aperta da domani, sabato 15 luglio fino al 15 ottobre nell’Oratorio della Beata Vergine delle Grazie, in piazza della Fontana, Borgo di Vigoleno (Vernasca). E’ visitabile sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura).

Durante la settimana su prenotazione ( [email protected] o 3297503774). Ingresso 3 euro. Riduzioni per bambini, universitari, iscritti al Fai, Touring club, Castelli del Ducato. Il biglietto di ingresso alla mostra su Fontanesi e il ticket di complesso del castello di Vigoleno daranno diritto all’ingresso ridotto in Galleria d’Arte moderna Ricci Oddi di Piacenza sino al 15 ottobre e viceversa l’esibizione del ticket di ingresso della Ricci Oddi consentirà l’ingresso ridotto alla mostra e al castello di Vigoleno.