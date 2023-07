Alessandro Preziosi omaggia Zeffirelli e conquista il pubblico di mille persone

L’attore Alessandro Preziosi ha portato in scena, a San Nicolò, per il Valtidone Festival, la movimentata vita di Franco Zeffirelli, il noto regista, sceneggiatore, scenografo e politico morto a 93 anni, nel 2019. Il patron del festival Livio Bollani ha estratto brani dal libro “Autobiografia” di Zeffirelli; ha quindi composto le musiche a tema per ogni lettura, coadiuvato da Alfredo Cornacchia e Francesco Fortunato.

L’inedito spettacolo “Franco Zeffirelli, 100 anni di genio ribelle” è andato in scena al giardino pubblico di piazza Togliatti e ha fatto il tutto esaurito, con mille presenze. Uno spettacolo impreziosito dalla musica di Francesco Mariozzi al violoncello e Filippo Arlia al pianoforte.