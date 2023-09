Premiati i vincitori del XIV Concorso letterario Giana Anguissola di Travo

Il vincitore della sezione “Romanzi” della XIV edizione del Concorso letterario nazionale Giana Anguissola è Attilio Facchini con l’inedito “Il cerchio magico”: 46 anni, frusinate, avvocato con la passione per le storie, Facchini ha già pubblicato una raccolta di racconti e un romanzo, ma è alla sua prima prova come autore per ragazzi.

Al primo posto nella categoria “Racconti” si è invece classificata Marina Rullo con “Una mattina di giugno”, una storia toccante ambientata a Roma durante il secondo conflitto mondiale. La proclamazione dei vincitori è avvenuta ieri sera, sabato 2 settembre, nel cortile del castello di Travo, il borgo della Val Trebbia che da anni dedica il concorso letterario alla scrittrice piacentina Giana Anguissola (1906-1966) che in Val Trebbia trascorse tante estati della propria maturità, vivendo e lavorando nella torre del castello.

Alla cerimonia di premiazione, oltre ad autorità locali, giurati, finalisti e a un folto pubblico di appassionati, sono intervenuti il presidente di giuria Daniele Novara, la direttrice di Andersen Barbara Schiaffino e la studiosa di storia dell’editoria e letteratura per l’infanzia Carla Ida Salviati.

La serata è stata anche l’occasione per conferire un riconoscimento ai vincitori del Premio Giana Anguissola indetto dal Comune di Piacenza e dalla Biblioteca Giana Anguissola e rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Piacenza e provincia con cui è stata inaugurata quest’anno una collaborazione che vuole essere un primo passo per creare future proficue sinergie tra le due iniziative.

Per la Scuola secondaria di primo grado è stata premiata Vittoria Montanari, prima classificata con il testo: “Tornerò”. “Ti aspetterò”. Per la Scuola secondaria di secondo grado i primi classificati, a pari merito, sono stati Vittoria Paratici e Alexandru Moisa con gli scritti: “Ophelia” e “Partendo dal nulla”. Dopo la premiazione la serata è proseguita con la proiezione del video inedito di Roberto Dassoni e Augusta Grecchi “Giana Amica di Tutti”, che ricostruisce la permanenza della scrittrice Giana Anguissola in Val Trebbia a partire dai ricordi delle persone che la conobbero e la frequentarono.

Prodotto dal Comune di Travo con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, il video si avvale delle testimonianze di Carla Gabbiani, Roberto Zermani, del figlio di Anguissola Riccado Kufferle e delle memorie raccolte dagli alunni della scuola media di Travo.

PREMIAZIONI