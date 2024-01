Al cinema Jolly il regista statunitense James Ivory con il suo film “A cooler climate”

Introdotto da un Alberto Tagliafichi molto emozionato davanti a una leggenda del cinema e a una sala piena, James Ivory ha salutato la platea prima della proiezione. Accompagnato da Giorgio Arcelli, regista piacentino “che ha avuto la fortuna di conoscere Ivory a New York in modo rocambolesco”, e suo partner nel corto “Brutta Figura”, Ivory, che è in Italia perché sta girando un documentario tra Firenze e Venezia, ha introdotto la visione del suo film “A cooler climate”.

“Il film che state per vedere è stato girato negli anni ‘60 in Afghanistan – ha detto il regista statunitense – mi trovavo in India e per contratto dovevo girare un secondo film, così ho scelto di andare in un luogo con una clima meno soffocante. Non sapevo nulla del paese, solamente che era vicino all’India. Sono andato là con una telecamera e un treppiede e ho filmato quello che vedevo”.

Al termine della visione, Ivory e Arcelli, accompagnati da Carlo Confalonieri, hanno chiacchierato con il pubblico commentando i due film.

IL FOTOSERVIZIO DI MASSIMO BERSANI: