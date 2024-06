Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 21 PONTENURE 11° Festa della Birra – Valconasso, dalle 19 la manifestazione prevede: venerdì sera musica con Dj Reks, sabato Live Queen Tribute. Nei due giorni di festa non mancheranno gli stand gastronomici con tante specialità. Ingresso libero. Film On Film – 35 mm Extravaganza – Parco Raggio, ore 21.45 rassegna estiva di cinema all’aperto. In programma la proiezione di due film brevi di Buster Keaton per celebrarne il centenario: Il navigatore (1924) e La palla n°13 (1924). Entrambi i film saranno presentati in versione doppiata e sonorizzata. Ingresso gratuito. PIOZZANO 1° Camminata sul sentiero del “Tasso Alcolico” passeggiata notturna di 7 km tra le splendide colline della Val Luretta. Il ritrovo è previsto presso Piazza dei Tigli dalle 19.45; al ritorno sul campo sportivo vi aspetta la prima delle tre serate della Festa della Birra Artigianale. Festa della Birra Artigianale – Campo sportivo, dalle 19 degustazioni di una vasta selezione di birre artigianali, stand gastronomici con specialità alla griglia, hot dog, piatti tipici e musica con i Love The Bastards. GRAZZANO VISCONTI Birrae Festum – Per le vie del borgo da oggi fino a domenica i visitatori potranno godere di una varietà di birre artigianali, accompagnate dagli stand gastronomici che offriranno un’ampia scelta di cibo per ogni gusto. Ingresso gratuito. CASTELVETRO Tortellata di San Giovanni – Piazza del Comune, dalle 19 potrete gustare tortelli e piatti tipici della cucina piacentina a cura della Pro Loco e dalle 21 ballare su pista in acciaio con la Treves blues band. PIACENZA Aperti per Voi Sotto le Stelle – Via Taverna 37, ore 16 e 17.30 i volontari del Touring Club Italiano accompagneranno i visitatori in un’esperienza unica e coinvolgente alla scoperta di Palazzo Scotti di Castelbosco Marazzani con visite a cura dell’Architetto Manrico Bissi, Presidente dell’Associazione Archistorica di Piacenza. Prenotazione obbligatoria. Low-L Fest – Spazio 4.0, dalle 18 il festival dedicato al punk rock e hardcore vi aspetta con musica live, food truck, birre artigianali, un’area merchandising e diy, workshop e incontri tematici. Icônes. Tre Capolavori / Una Città – PalabancaEventi la mostra multimediale riunirà insieme i tre tesori artistici di Piacenza: “Il Tondo” di Sandro Botticelli (Madonna adorante il Bambino con San Giovannino) dei Musei Civici di Palazzo Farnese, l”Ecce Homo” di Antonello da Messina del Collegio Alberoni e il “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. La mostra sarà visitabile fino al 7 luglio. Venerdì Piacentini – centro storico in programma numerosi eventi distribuiti lungo le vie e nelle piazze principali, tra cui: concerti, mostre ed esposizioni, sfilate di moda, spettacoli, negozi aperti, attrazioni e giochi per i più piccoli. CASTELSANGIOVANNI Fiera di San Giovanni Battista – centro paese, dalle 18 entrano nel vivo i festeggiamenti in occasione del santo patrono con aperitivi, musica, food e lo spettacolo per bambini “Un chilo di libri per un panino” di Manicomics Teatro. LUGAGNANO Ifigenia in Aulide – Veleia Romana, ore 21.30 durante tutto il fine settimana il Festival di Teatro Antico di Veleia ospiterà una straordinaria versione del testo di Euripide costruita da Fausto Russo Alesi attraverso un intenso processo di lavoro, ricerca e ascolto condotto insieme ai ventidue talenti di “Bottega Xnl – Fare Teatro”. CASTELLARQUATO 28° Vernasca Silver Flag competizione dedicata alla rievocazione della cronoscalata Castell’Arquato-Vernasca su un percorso di 8,5 Km di strada a curve con una salita di quasi 300 metri di dislivello.

Domani, Sabato 22 VIGOLZONE Baita in Festa – Rifugio Alpino, dalle 19.30 appuntamento presso il “Rifugio Alpino” di Vigolzone per un fine settimana all’insegna della buona musica e della buona cucina, grazie ai piatti semplici e gustosi preparati dai volontari del “Chiosco della Pellegrina”. GOSSOLENGO Festa della Parrocchia di San Quintino – Oratorio oggi e domani gli appassionati di ballo liscio potranno godersi la musica tradizionale, mentre i giovani avranno una serata dedicata con DJ Popi. Non mancano le bancarelle e gli stand gastronomici con specialità locali. FIORENZUOLA Notte Bianca una serie di eventi vi attendono per le vie del centro cittadino tra shopping, musica dal vivo, street food e spettacoli. PONTEDELLOLIO Paolo Fresu & Uri Caine – Antiche Fornaci, ore 21.30 concerto Manifesto del Val Nure Festival. Il celebre musicista Fresu sarà accompagnato dallo straordinario pianista americano Uri Caine per un concerto indimenticabile. CAORSO Fiume in Festa – Roncarolo oggi e domani il Circolo Anspi San Lorenzo di Roncarolo vi invita alla prima edizione di “Fiume in Festa”. Tra ottimo cibo, ottime birre artigianali e freschissimi cocktail potrete vivere due giorni elettrizzanti all’insegna del divertimento e della musica dal vivo nei pressi del Fiume Po. Ingresso libero PIACENZA Max Angioni “Anche meno” – Palazzo Farnese, ore 21.15 il celebre comico italiano porterà in scena non un semplice show, ma una vera e propria opera d’arte, destinata a diventare il nuovo manifesto della cultura occidentale. Aperti per Voi Sotto le Stelle – Via Taverna 37, ore 16 e 17.30 i volontari del Touring Club Italiano accompagneranno i visitatori in un’esperienza unica e coinvolgente alla scoperta di Palazzo Scotti di Castelbosco Marazzani con visite a cura dell’Architetto Manrico Bissi, Presidente dell’Associazione Archistorica di Piacenza. Prenotazione obbligatoria. Low-L Fest – Spazio 4.0, dalle 18 il festival dedicato al punk rock e hardcore vi aspetta con musica live, food truck, birre artigianali, un’area merchandising e diy, workshop e incontri tematici. CASTELVETRO Tortellata di San Giovanni – Piazza del Comune, dalle 17 appuntamento con il magico teatrino dei burattini, dalle 19 apertura stand gastronomici a cura della Pro Loco e dalle 21 ballo liscio su pista in acciaio con Fausto Tenca. CASTELSANGIOVANNI Fiera di San Giovanni Battista – centro paese, dalle 17 laboratorio didattico per bambini a cura della Fattoria Didattica dell’Azienda Agricola Cascina Sabbione. Dalle 19 apertura stand gastronomici, alle 20.30 esibizione Movimento Danza e a seguire spettacolo musicale a cura della Piccola Orchestra Instabile. PONTENURE Film On Film – 35 mm Extravaganza – Parco Raggio, ore 21.45 rassegna estiva di cinema all’aperto, in programma la proiezione del film – Ieri, oggi, domani (1963) – omaggio a Marcello Mastroianni, icona del cinema italiano, attraverso il celebre film di Vittorio De Sica in cui recita al fianco di Sophia Loren. Ingresso gratuito. PIOZZANO Festa della Birra Artigianale – Campo sportivo, dalle 19 degustazioni di una vasta selezione di birre artigianali, stand gastronomici con specialità alla griglia, hot dog, piatti tipici e musica con i Mighty Nineties. CASTELLARQUATO 28° Vernasca Silver Flag competizione dedicata alla rievocazione della cronoscalata Castell’Arquato-Vernasca su un percorso di 8,5 Km di strada a curve con una salita di quasi 300 metri di dislivello.