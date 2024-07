Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 5

FIORENZUOLA

DKB – Darwin Knew Basketball – Piazzale Darwin fine settimana dedicato al basket con: tornei di basket 3×3 maschili e femminili, palio “Stramlon”, in programma questa sera, “Dunk Contest”, la celebre gara delle schiacciate a canestro in stile americano che vedrà di scena, domani sera, alcuni tra i dunker professionisti più famosi al mondo. Le serate saranno animate da tanta musica e spettacoli per tutti.

PIACENZA

Klimt’s Ladies – Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, ore 21.30 all’interno della rassegna musicale/letteraria tutta declinata al femminile si terrà l’incontro letterario con Veronica Galletta. Evento gratuito.

Piacenza da scoprire: storia, curiosità e gossip d’epoca – IAT-R Piazza Cavalli, dalle 17.15 alle 18.45 visita guidata nel centro storico della città, in occasione dei venerdì piacentini, ascoltando racconti sulle sue antiche storie, intrighi, delitti, amori, angoli suggestivi e tanto altro. Prenotazione consigliata.

Cinema sotto le stelle – Ex Caserma Cantore, Stradone Farnese, ore 21.45 rassegna estiva a cura di Arci e Cinemaniaci che propone una varietà di pellicole, alternando film commerciali a opere di cinema d’essai e indipendenti. Nella serata proiezione del film “Perfect Days” V.O.(Giappone, Germania 2023, 2h 3’) diretto da Wim Wenders.

Venerdì Piacentini – centro storico in programma numerosi eventi distribuiti lungo le vie e nelle piazze principali, tra cui: concerti, mostre ed esposizioni, incontri di lotta libera sul ring, motor expo, salite alla Cupola affrescata dal Guercino, spettacoli, incontri letterari, negozi aperti, attrazioni e giochi per i più piccoli.

TRAVO

Noise Wave – Area attrezzata sul lungo Trebbia, dalle 17.30 musica, ottimo cibo ed intrattenimento vi aspettano nella spettacolare cornice della Val Trebbia a due passi dal fiume. Ingresso gratuito.

VERNASCA

Festa della Polenta – Castelletto di Vernasca, dalle 19 da questa sera a domenica vi attendono tre serate di divertimento con tanta buona musica e specialità culinarie grazie agli stand gastronomici. Nel ricco menù proposto non mancherà ovviamente la regina della festa, la polenta cotta nel paiolo con la ricetta della tradizione. Ingresso e parcheggi gratuiti.

42° Festa del Vino – Bacedasco Basso, dalle 19 in programma stand gastronomici con piatti tipici della tradizione piacentina e ottimo vino. A seguire evento speciale organizzato da PLUG.

Nuove Esplosioni Val d’Arda Festival – Antica Pieve, ore 21 la programmazione del Festival si conclude con lo spettacolo “Operaccia satirica” di Paolo Rossi, una raccolta di poesie comiche per chi smarrendo la strada vuole perdersi nelle storie, ridere e ritrovarsi. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

PONTEDELLOLIO

Pubblica Assistenza Valnure in Festa – Via Ferruccio Parri da questa sera, fino a lunedì vi aspettano stand gastronomici, ottima musica, pista da ballo in acciaio, banco di beneficenza e gonfiabili per bambini.

CARPANETO

Festa delle Prugne – Campo Sportivo di Chero, dalle 19 in programma stand gastronomici con piatti tipici piacentini e musica con i Time Machine. Ingresso gratuito.

BOBBIO

Irlanda in musica – Piazza San Colombano dalle 19 le sonorità celtiche tornano ad animare il borgo medioevale di Bobbio, unite agli stand con birra e cibo di qualità. Questa sera sul palco concerto dei Birkin Tree, domani sarà il momento dei Laralba. Inizio concerti ore 21.30. Ingresso libero.

CASTELLARQUATO

Festival Illica – Giardini pensili di Palazzo Vigevani, ore 19 conferenza dibattito “Dalla Manon Lescaut a Maria Antonietta: il rapporto tra Illica e Puccini”. A seguire alle 21 presso la piazza monumentale del borgo Galà lirico-sinfonico dedicato a Giacomo Puccini “Caro Illica… Viva noi!”.

TREVOZZO (NIBBIANO)

Val Tidone Festival – Piazza Giovanni XXIII, ore 21.15 protagonista della tradizionale tappa del Festival dedicata agli artisti del territorio sarà la lodigiana Uva Rara Band con il suo “Blues and More”. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato. Ingresso gratuito senza prenotazione.